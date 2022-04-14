Круги на воде

Это создало нам фантастический настрой и уже расходится волнами по миру. Однако не забываем, что наша цель – победить не только крейсер, но и саму Москву, иначе они никогда не остановятся.

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Есть еще и другая хорошая новость, которая многое меняет. Вчера американцы впервые открыто и публично сказали о поставках бронетехники и гаубиц.

Путину не дадут победить в войне

То же будут делать другие – уже известно. Это означает радикальный поворот – Путину показали, что ему не дадут победить в начавшейся войне.

Более того, подавляющая часть Запада начала откровенно играть на нашу победу, несмотря на пугалки Путина о ядерной войне. Это уже шаг к союзничеству и уровню солидарности как в НАТО, лед тронулся.

Внутри России на этот счет тотальная истерика, там начинают понимать, что все плохо кончится уже для самой Москвы, а не только для крейсера.

Говорят, что русские элиты реально стали опасаться за свое будущее. Правильно делают.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: