Такие ограничения для России собираются одобрить лидеры G7. Теперь оккупанты не будут иметь шансов на льготы в многосторонних финучреждениях.

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Лидеры G7 договорятся о том, чтобы Россия не могла получить финансирование от ведущих многосторонних финансовых учреждений, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк,

– говорится в сообщении Белого дома.

Там решительно настаивают, что Россия не может грубо нарушать международное право и надеяться на выгоду от участия в международном экономическом порядке.

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