Вооруженные Силы Украины опубликовали видео допроса одного из пленных российских полицейских – офицера СОБРа (специальный отряд быстрого реагирования). Его загнали в Украину из Кемеровской области. Она находится в южной части Западной Сибири (от Кемерова до Киева – более 4 тысяч километров).

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Этот так называемый "спецназ" сначала доставили в Смоленск, а затем в Беларусь, где у них сразу же забрали мобильные телефоны.

Пленный оккупант убеждает, что уже там перед ними поставили задачу выдвинуться в Украину. Но детали не дали. Остальные задачи будто бы должны были дать на месте.

"До последнего надеялись, что уличные полицейские не будут заходить на территорию Украины", – убеждает пленный.

С территории Беларуси они должны были выдвинуться в Киев. На ночевку же остались на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

"Ночью вышел покурить, и увидел надпись "Зона отчуждения". Было написано на украинском, поэтому не все сумел прочесть", – рассказал пленный.

А уже с утра они выдвинулись дальше. Но были разбиты украинской армией. Когда их техника уехала на мост, они попали под обстрел. Техника была уничтожена. Что случилось с остальными оккупантами, которые были с ним – он не знает. Сам получил ранение.