России срочно нужен инструмент давления. Но она хочет воздействовать не на Украину, а на западноевропейские страны.

Такое мнение в эфире высказал российский журналист Александр Гольц. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским общались редактор русскоязычного отдела RISE Moldova Владимир Тхорик и председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Александр Гольц: На Москву надвигаются новые серьезные санкции. Того, чем можно торговаться (у России – 24 канал) нет. А пока возможность угрозы развертывания боевых действий является именно таким инструментом торговли.

Исчезновение судьи Николая Чауса

Владимир Тхорик: В любом случае это (исчезновение Николая Чауса – 24 канал) выглядит как похищение. Теперь вопрос, знал ли Чаус о планировании его похищения.

В Молдове рассматривают несколько версий. Эта история вызывает вопросы, прежде всего, о том, что операцию похищения Николая Чауса сняли случайные свидетели.

Справка. Ранее НАБУ разоблачило Чауса в получении взятки в 150 тысяч долларов. Он закопал деньги в стеклянных банках на своем дворе.

Чаус 4 года спокойно был в Молдове, мы фиксировали его на улицах. Он ходил с охраной, водил детей на секции. После того, как он сбежал – полгода прятался. Никто не знал, где он.

Украинское расследование пошло по ложному следу и искало его сначала в Крыму. А оказалось, он спокойно скрывается себе в солнечной Молдове. Как колобок: я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.

Молдавские следователи очень неохотно пошли на сотрудничество с украинской стороной, с Национальным антикоррупционным бюро расследований.

Что известно о побеге Чауса

По информации расследователей сайта RISE Moldova, Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете с помощью паспорта гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

Судья вместе с Дорином Дамиром могли пересечь украинскую границу без прохождения пограничного контроля. Согласно данным НАБУ, подмена стала возможной из-за сходства мужчин.

Скандальные выборы на Прикарпатье

Алексей Кошель: Если говорить о процессе подсчета голосов, то мне даже не хочется использовать слово "выборы". Это скорее имитация избирательного процесса.

Напрашивается аналогия с 2012 – 2013 годами. Тогда у нас появился термин "проблемные округи". И ситуация очень напоминает в киевском округе, где победил Юрий Левченко. Однако позже странным образом исчезли избирательные бюллетени. И таким образом власть Виктора Януковича "протягивала" своих кандидатов.

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То, что мы наблюдали во время подсчета голосов в окружной избирательной комиссии – реально уголовные действия относительно исчезновения избирательной документации.

Поэтому сейчас стоит ждать оценки от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел. Там есть основания для возбуждения не одного уголовного производства.

Думаю, что именно непризнание результатов выборов и перевыборы были бы оптимальным вариантом выхода из этого достаточно серьезного кризиса.

Избирательный закон не предусматривает отмены результатов, но практика показывает, что такие действия могут быть. Стоит ждать позиции оппозиционных политических сил.

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