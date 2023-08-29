Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в своей статье для "Интерфакс-Украина".

"В прошлом году мы сражались, чтобы выжить как страна и нация. Сейчас наша цель – победить. Победа - не просто освободить наши земли в границах 1991 года. Как только российский медведь выбирается из нищеты, он начинает воевать. Представьте россию как собаку Павлова – только не собаку, а медведя. Мы должны выработать у этого медведя безусловный рефлекс. Как только он рыпается к своей любимой войне – его бьют током. Он устраивает теракт – сразу получает жесткое наказание. Он покушается экономически – сразу теряет на порядок больше денег. Он развязывает войну на чужой земле – война приходит в его города. Только так «медведь Павлова» перестанет нам угрожать", – заявил Алексей Резников.

Министр обороны отметил, что будущая роль Украины – быть щитом Европы на Востоке, донором безопасности на континенте, в частности в Черноморском регионе. Поэтому уже сегодня нужно реформировать армию и оборонную отрасль с учетом этой новой роли Украины.

"Пока наши воины держат фронт и выбивают оккупантов, мы ставим на рельсы процесс создания украинской армии будущего. Которая полностью учтет опыт этой войны и вберет в себя лучшее, чем владеет мир. Мы закладываем настоящие гарантии безопасности. Это приоритет. В моем понимании гарантия безопасности – это не бумага. Это обученный украинский воин, обеспеченный и вооруженный. Это техника и боеприпасы в арсеналах, это способность производить нужное оружие в нужном количестве", – подчеркнул Резников.

По его словам, все полтора года, пока идет полномасштабная война, Минобороны продолжает работать на перспективу.

"Это задачи, которые необходимо решать независимо от того, есть война или нет. Это та программа, для выполнения которой я был назначен в 2021 году. Цифровизация, реформа закупок, внедрение лучших стандартов – все это делает армию более современной. Война только обострила эти потребности. Я формулировал эту программу так – вступление в НАТО де-факто", – отметил министр обороны.

Министр обороны подчеркнул, что все, кто стремится к безопасности и правилам, заинтересованы в победе Украины. Поэтому Украину открыто поддерживают более 50 стран, а в ООН тотальное преимущество по голосам.

"Надо научиться сражаться за счет качественных преимуществ и крепких союзов. Создавать их. Чтобы проблему "медведя Павлова" не перекладывать на следующие поколения", – резюмировал Алексей Резников.