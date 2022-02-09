Генпрокуратура России потребовала заблокировать 2 материала о крымских татарах. Впрочем, это привело к блокировке доступа ко всему сайту.

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Причины блокировки сайта hromadske

Все потому, что российская генпрокуратура признала "экстремистским" интервью с правозащитником Гасаном Гаджиевым. Он является также членом партии "Хизб ут-Тахрир", запрещенной на территории России. В упомянутом материале Гаджиев поделился информацией о репрессиях в отношении крымских татар в оккупированном Крыму. Рассказал, в частности, об арестах своих соратников.

Генпрокуратура России заблокировала доступ к материалу по двум ссылкам. Впрочем, поскольку ограничение происходит через HTTPS, исчез доступ и вообще ко всему сайту.

Ограничение доступа к материалам привело к блокировке сайта / Скриншот

Такое происходит не впервые

Стоит заметить, что к таким действиям в стране-агрессоре прибегали и раньше. Доступ непосредственно к интервью с Гаджиевым там ограничили еще в 2016 году. Тогда же заблокировали й выпуск программы "Громадское на русском", а именно – "Крестный ход на Киев, НАТО – Россия, Хизб ут-Тахрир".

Коротко о деле "Хизб ут-Тахрир"