Расследователь Bellingcat считает, что после окончания ресурсов россиян ждет крах. Его заявление было распространено СМИ.

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Россию ждет еще больше жестких санкций

По словам Грозева, на следующей неделе Москву ждут новые жесткие санкции. Более того, масштаб будет таким значительным, какого раньше не было в мире. Вероятно, что карательные ограничения коснутся главы Кремля Владимира Путина.

Арестович предположил, что нападение россиян будет продолжаться еще 2 – 3 дня

Отметим, ранее внештатный советник главы ОП Алексей Арестович предположил, что наступление россиян может продолжаться 2 – 3 дня. Преимущественно это будет происходить на южном направлении.

Также он рассказал, что в Украине сейчас 8 армий России, а на защите всего государства Кремль оставил только 2.

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