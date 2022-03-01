Соответствующие сообщения зафиксировал сайт Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.
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Ранее россияне пожаловались на блокирование аккаунтов пропагандистов и продвижение сообщений с правдой о событиях в Украине. Мол, соцсеть "отказывается исполнять российское законодательство".
Перебои в соцсетях россиян / Скриншот
Добавим, что Украина обратилась к ряду компаний из-за нападения России и просит помощи. Среди них – YouTube, Мета и Netflix. Таким образом Украина стремится не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, проактивного и думающего населения.
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