Их уже несколько дней чувствуют и сами россияне. В настоящее время пользователи сообщают о проблемах в музыкальном сервисе Spotify.

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Многих не пускает в свои аккаунты, так что посыпались сотни возмущенных жалоб от людей, которые не понимают, что происходит и почему так произошло.

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