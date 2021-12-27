Там Просвирнин жил с семьей. СМИ сообщают, что в момент смерти мужчина был пьяным и голым. В твиттере за считанные часы до смерти он делился информацией о ссоре. Вероятно, с женой.
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Соседи рассказали, что из квартиры супругов целый день раздавались крики. Впоследствии Просвирнин написал в соцсети, что впервые за 6 лет сомневается, должна ли эта женщина воспитывать его детей.
Твиты Просвирнина / Mash
Жена Просвирнина подтвердила его смерть. Никаких деталей она пока не раскрыла.
Скандальная деятельность Просвирнина
Погибший был основателем одиозного сайта "Спутник и погром". Еще в 2017 году его заблокировали за распространение террористической информации.
Был активным сторонником оккупации Украины
Просвирнин был активным сторонником оккупации Украины. Он делал абсурдные заявления, что Украина и Беларусь якобы должны быть частью так называемого российского государства.
Украинский журналист Денис Казанский заявил, что "известного российского неонациста Просвирнина кто-то выбросил из окна прямо в центре Москвы.
Украинский военный блогер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" отметил: "минус еще один российский пропагандист "русского мира".
Просвирнин был в базе "Миротворца"
- Российский пропагандист находился в базе "Миротворца". Причинами стали:
- покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины;
- финансирования терроризма;
- распространение кремлевской пропаганды.
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