По данным российских правозащитников, по состоянию на вечер 6 марта, в 56 городах было задержано более 4500 человек. Среди задержанных и 13 журналистов освещавших акции протеста.

Больше всего задержанных – в Москве. Там точно установили 1705 человек, которые останутся на ночь в отделении полиции.

Примечательно В Москве автозак, который вез задержанных антивоенных митингующих, попал в аварию

Известны многие случаи применения чрезмерной силы — полицейские проводили жесткие задержания, избивали дубинками и применяли электрошокеры.

При этом сами правозащитники отмечают, что задержанных может быть и больше, потому что в отделениях полиции не всегда дают правдивую информацию.

Задержанные рассказали, что в московских отделах заканчиваются места. Некоторых возили от одного участка полиции в другое, но так и не нашли, куда их можно отдать. Многие задержанные находятся в автозаках более 4 часов.

Еще перед тем в российских городах прошли обыски у правозащитников, активистов и журналистов. В некоторых случаях причины для обысков – расследование дела о ложном уведомлении о минировании. В ходе обысков у них была изъята техника.