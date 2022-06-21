Российским чиновникам, которых будут отправлять в командировки на временно оккупированные территории Украины, будут платить двойную зарплату за этот период. Соответствующее решение приняло российское правительство.

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При этом в указе указано так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также "другие территории". Что именно подразумевается под этим определением, в документе не уточнено.

"Рабочам в период их пребывания в служебных командировках на территориях "Донецкой народной республики", "Луганской народной республики" и других территориях средняя зарплата, которая хранится... выплачивается в рублях в двукратном размере", - говорится в документе.

Эти правила распространяются на работников органов власти, подведомственных организаций и организаций, занимающихся восстановлением объектов инфраструктуры.

Российские "гастроллеры" на оккупированной территории

Российские чиновники в последнее время стали регулярно посещать те территории, которые находятся под временной оккупацией России. В первую очередь речь идет о частях Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы с 2014 года. А также Херсонскую область, которую оккупировали с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Одним из совершивших такие поездки – первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Именно его и называют "куратором" от российских властей за оккупированными территориями.

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Также из других российских чиновников, кого заметили на оккупированных территориях – первый заместитель председателя совета федерации Андрей Турчак.

Также на оккупированные территории отправляются и российские правоохранители. Сотрудников полиции из Ростовской области отправляют в командировку на оккупированный Донбасс, поэтому регион может остаться без необходимого количества полицейских. В основном кафиров направляют в крупные города: Луганск, Донецк, Макеевку, Горловку и другие. Все потому, что тамошних так называемых "полицейских" отправили на войну против Украины, поэтому и "охранять" порядок некому.

Что касается других российских чиновников, то их отправляют на только что захваченные территории, в том числе Херсон, Бердянск и Мариуполь. Они там и должны установить российские порядки вместе с коллаборантами.

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