Несмотря на то, что вербовка длится более 3 месяцев, по данным журналистов, в России активизировали агитацию в последние несколько недель. Россиянам предлагают "командировку на Донбасс".

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Журналисты общались с вагнеровцами

В ходе расследования журналисты общались с 8 анонимными источниками, среди которых вагнеровцы и вербовщики. По их словам, людей вербуют не только на территории России, но и на оккупированных территориях.

Наемники, с которыми общались журналисты, заявили, что вербовщики представляются якобы представителями Министерства обороны России. Однако им не верят, потому что они не могут назвать цель "командировки" и конкретную сумму оплаты. Одному из боевиков вербовщик в ответ на вопрос о том, какая цель поездки на Донбасс ответил: "Идти освобождать Новороссию".

В основном наемники отказывают вербовщикам. Однако те, с кем общались журналисты, предполагают, что Россия собирает людей якобы для охраны промышленных объектов на Донбассе или "бороться с местным бандитизмом".

Один из вагнеровцев рассказал, что осенью 2021 года его вербовали для поездки на Донбасс, однако сначала он не знал о том, куда он должен ехать и проходил обучение на полигоне в Ростове-на-Дону. Боевику предлагали зарплату в размере 240 тысяч рублей. Однако он не согласился.

Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская – 24 канал) регулярная армия: против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут очень большими,

– рассказал боевик.

Первые батальоны на Донбассе

По информации журналистов, на оккупированной территории Донбасса уже создали 2 подразделения из наемников и преступников, которые назвали "бригадами Дирлевангера" в честь подразделения СС Третьего Рейха.

В общей сложности российские вербовщики надеялись найти 120 наемников с боевым опытом.

Те, с кем общались журналисты, выразили сомнение в использовании таких батальонов в боевых операциях на Донбассе. Также они считают, что возможность полномасштабного вторжения России в Украину мала.

Угроза российского вторжения в Украину: главное

Осенью 2021 года ряд западных изданий опубликовал данные о том, что Россия наращивает войска у границы с Украиной и готовится к полномасштабному наступлению.

Эту информацию подтвердила и украинская разведка. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что нападение возможно уже в январе – феврале 2022.

В Евросоюзе и НАТО призвали Россию увести войска от границ с Украиной. Однако в Североатлантическом альянсе уже заявили, что в случае нападения России на Украину принцип коллективной обороны на наше государство не будет распространяться.

Больше об угрозе российского вторжения в выпуске "Теорий заговора": смотрите видео