Россияне решили закрыть глаза на многочисленные санкции против их государства, и дальше слепо верить в то, что они "освобождают" людей от нацистов. В частности, решили, что можно создать отечественную кока-колу.

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В России собираются выпускать свою "кока-колу"

Так, завод "Арктическая вода" хочет начать выпуск ямальской кока-колы.

Стало известно, что технологи предприятия сейчас работают над расширением вкусовой линейки сладких газированных напитков. В частности, в ассортименте ямальской газировки появится "Кока-кола", "Тархун", "Байкал" и "Крем-сода".

Сделать это хотят, чтобы занять нишу западного бизнеса, который ушел с российского рынка. При этом основной задачей выделяют сохранение высокого качества.

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