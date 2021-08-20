В реестр также попало издание "Важные истории", которое специализируется на расследованиях, его главный редактор и еще 7 журналистов.
Читайте также "Радио Свободу" признали иноагентом в России: за ситуацию взялся Госдеп США
Главред "Дождя" Тихон Дзядко заявил, что причины внесения телеканала в список иностранных агентов ему неизвестны. Он также отметил, что журналисты будут обжаловать решение Минюста.
"Дождь" – не иноагент и работает по всем нормам российского законодательства. Любой желающий может найти на нашем сайте документ с финансовой отчетностью и понять, что никакого иностранного финансирования "Дождь" не получает,
– сказал Тихон Дзядко.
Другие похожие случаи в России
- Весной Минюст России внес в реестр иноагентов издание Meduza.
- После этого большинство спонсоров отказались работать со СМИ, а в редакции сократили зарплаты и объявили сбор донатов.
- Через несколько недель в реестр внесли издание VTimes, основанное в 2020 году. Вскоре проект закрылся.