Как проходила акция

Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал. По словам организаторов этой акции, этот "автопробег" – ответ на снос мемориала советским воинам в Польше.

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Техника ехала с российскими флагами и изображением кремлевской "свастики" в виде буквы Z. Бульдозеры угрожающе подняли ковши у мемориала, но пообещали не трогать сооружение.

Организаторы акции

Организовали этот стыд строительная фирма ООО "Стройиндустрия" и "общественные деятели". Местные власти уже отграничилась от этой акции, по их словам, это люди "просто высказали свое мнение". Но в "Стройиндустрии" журналистам сказали, что свою технику на пробег не присылали.

Позже на пробег отреагировал помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Оказалось, действительно выезжала чья-то строительная техника к мемориалу. Да еще и под нашими флагами. С каким бы пренебрежением мы не относились к нынешней польской власти, которая сносит памятники воинам-освободителям, сами мы – с мертвыми не воюем,

– заявил он.

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