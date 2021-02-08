Министерство иностранных дел России отреагировало на запрет трансляции телеканала "Россия РТР" в Латвии. Там назвали такие действия "грубым нарушением обязательств Риги по обеспечению свободы слова"

Реакция России на блокирование канала в Латвии

Латвия не впервые ограничивает деятельность российских телеканалов. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала "Россия РТР" как политический демарш, который грубо нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений,

– сказала Захарова.

По ее словам, для обоснования причины блокировки "искусственно были привлечены латвийские и европейские правовые нормы".

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