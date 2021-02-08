В России возмутились блокировкой их канала в Латвии: детали
Министерство иностранных дел России отреагировало на запрет трансляции телеканала "Россия РТР" в Латвии. Там назвали такие действия "грубым нарушением обязательств Риги по обеспечению свободы слова"
Источник:МИД России
Реакция России на блокирование канала в Латвии
Латвия не впервые ограничивает деятельность российских телеканалов. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Важно Транслировали пропаганду против Украины: Латвия заблокировала российский телеканал
Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала "Россия РТР" как политический демарш, который грубо нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений,
– сказала Захарова.
По ее словам, для обоснования причины блокировки "искусственно были привлечены латвийские и европейские правовые нормы".
Латвия заблокировала канал "Россия РТР": что известно
- Рига на год ввела санкции против телеканала "Россия РТР". Все из-за разжигания ненависти против Украины со стороны российских пропагандистов.
- Говорится о ток-шоу в котором Украину назвали "террористическим государством". Кроме того, пропагандисты Кремля призвали ввести в нашу страну войска, чтобы "усмирить стороны конфликта".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Латвию за такое решение. Он назвал это "правильным и взвешенным шагом".
- Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко также поблагодарил латвийскую власть за международную поддержку.
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