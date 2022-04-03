Местные власти, как сообщают российские СМИ, заявляют о взрыве в селе Томаровка, в результате чего разлетались осколки. Что взорвалось – пока не говорят.

Напомним Ракета, что прилетела в Белгород – выпущена с территории России, – CIT

Власти области заявили, что пострадавших в результате взрыва нет. На этот раз там не так богаты деталями, как после прошлых взрывов.

По данным росСМИ, силовики перекрыли одну из улиц села. Больше никаких деталей не сообщают.

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