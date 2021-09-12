Так, самолет упал в нескольких сотнях метров от реки. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что погибли трое пассажиров и пилот.

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Спасатели освобождали людей

Всего на борту находилось 16 человек. Предварительно известно, что 12 человек пострадали. Спасатели продолжали доставать людей, застрявших в салоне. Восемь человек передали медикам.

Власти будут принимать решение о компенсациях семьям погибших и пострадавших.

Причина авиакатастрофы

Среди возможных причин ситуации рассматривают ошибку экипажа при попытке сесть в тумане. Предполагают, что мог отказать двигатель.

Сначала даже сообщали, что самолет загорелся при посадке и упал в тайгу. Однако Кобзев со ссылкой на очевидцев заявил, что конструкция самолета деформирована, но пожара на борту нет.

Выживший пилот рассказал, что во время захода на второй круг они взяли слишком низкую высоту. Был сильный туман, поэтому пилоты не заметили сопку и врезались в нее.