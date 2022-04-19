Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские войска продолжают использовать в войне территорию Беларуси. Оттуда россияне наносят авиационные удары, а также ведут разведку объектов.

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Воздушные силы ВСУ уничтожили 7 объектов

Между тем, Воздушные силы ВСУ успешно работают, ликвидируя враждебные объекты в небе. Всего за день наши военные уничтожили 7 воздушных целей: один самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

Накануне агрессор обстрелял Львов ракетами

Отметим, что 18 апреля враг нанес 4 ракетных удара по Львову. Три ракеты попали на военный объект – пустые склады. Четвертая ракета попала в шиномонтаж.

Погибли 7 человек, еще 11 пострадали, несколько из них – в тяжелом состоянии. Среди травмированных – мальчик, приехавший с мамой из Харькова. Ему осколками от окна повредило палец.

Смотрите в видео: мэр Львова рассказал о пострадавших при обстреле