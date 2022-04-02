В эфире телеканала "Рада" заместитель министра обороны Украины отметила, что россияне могут это делать для провокаций. Поэтому Анна Маляр добавила, что мы должны готовиться к любым сценариям.

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Почерк России один и тот же

На вопрос, какими именно эти провокации будут, Анна Маляр ответила, что от россиян можно ожидать чего угодно.

Они не соблюдают никаких правил ведения войны, которые установлены международным правом. Несмотря на то, что агрессия – международное преступление и запрещена, но в то же время устанавливаются определенные правила и обычаи войны. Россия злостно нарушает абсолютно все, поэтому можно ожидать любых провокаций,

– подчеркнула она.

В частности Анна Маляр напомнила о почерке российского высшего руководства. Страна сначала делает определенные провокации, которые потом приписывает Вооруженным Силам Украины. После этого российская сторона начинает бороться с последствиями. Или другой сценарий – она идет "спасать" своих.

Также заместитель министра отметила, что Россия не оставляет своих планов захватить Украину. Поэтому не стоит расслабляться на фоне снижения интенсивности боевых действий.

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