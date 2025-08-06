Противовоздушной обороне удалось сбить 36 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как ПВО отразила атаку 6 августа?

Россияне ночью запустили по Украине 45 дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов из Курска и Приморско-Ахтарска в России, а также из Чауды, что во временно оккупированном Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Есть попадание 9 БпЛА на 3 локациях, и зафиксировали падение обломков на одной.



Как отработала ПВО по вражеским целям ночью 6 августа / Инфографика Воздушных сил

К слову, в частности, под атакой беспилотников оказалась Одесская область. Враг целился в объекты гражданской инфраструктуры. В результате повреждения магистрального газопровода, временно отключены 2, 5 тысячи абонентов.