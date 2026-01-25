Россия атакует Буковину "Шахедами": в Черновцах громко

Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды" вечером 24 января. Ближе к полуночи несколько ударных БпЛА добрались до Запада, в частности Черновицкой области.

На Буковине работали силы ПВО. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Руслан Осипенко.

Актуально Непрерывный террор "Шахедами" продолжается: раздавались взрывы, тревога добралась уже до Запада

Что известно об атаке по Черновицкой области?

По данным мониторинговых ресурсов, в область с Тернопольщины залетели по меньшей мере два "Шахеда". Сюда они заходили из Хмельницкой области. Позже Воздушные силы уточнили: по меньшей мере один БпЛА движется на Черновцы с севера. Через некоторое время над городом зафиксировали еще один.

Местные телеграмм-каналы заявили о работе ПВО. В то же время противовоздушной обороне поблагодарил председатель ОВА Осипенко. Кроме того, он призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Не снимайте работу ПВО и не публикуйте эти материалы в соцсетях и не передавайте посторонним лицам для распространения. В случае обнаружения обломков сбитых вражеских объектов – не приближайтесь. Немедленно сообщите в полицию и ГСЧС,

– добавил чиновник.

Сейчас информации о последствиях нет. Мониторинговые ресурсы писали, что два БпЛА удалось сбить. По состоянию на 0:26 в Черновицкой области было чисто. Также на Западе, включая Черновицкую область, начались отбои.

Когда в последний раз Россия била по Черновицкой области?

Перед нынешней атакой Россия в последний раз атаковала Буковину еще в конце октября 2025 года. Тогда на область летели три ракеты: одну удалось сбить, две другие ракеты вышли за пределы области.

Кроме того, в ноябре в Черновицкой области объявляли тревогу из-за наличия ударных БПЛА в Молдове. По данным СМИ и мониторинговых ресурсов, до Буковины ничего не долетело.

Россияне хотят запускать "Шахеды" по Украине непрерывно: насколько это реалистично?

Как рассказал 24 Каналу исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, Россия свои ракетные запасы за эти годы в определенной степени исчерпала, поэтому сейчас враг делает ставку именно на дроны-камикадзе. Более того, россияне намерены выйти на показатель в тысячу "Шахедов" в течение одной воздушной атаки.

Однако, как заметил эксперт, об этом говорится уже не первый год и пока враг на этот темп не вышел.

Россияне также грезят тем, что смогут запускать их непрерывно, чтобы в Украине был режим круглосуточной воздушной тревоги. Они пытаются это сделать – враг наращивает, в частности, и мобильные пусковые установки для запуска ударных беспилотников, размышляет над тем, где еще обустроить стационарные площадки,

– отметил Жмайло.

По его словам, такие пусковые площадки оккупанты обустраивают, в частности, в аэропорту Донецкого аэропорта и в Крыму.

Он добавил, что сегодня сбить "Шахед" – очень сложная задача, поскольку они летят на большей высоте. Кроме того, в среднем на сбивание одного "Шахеда" надо потратить 2 – 3 зенитных дрона. Но, несмотря на большое количество вызовов, сказать, что российская армия сможет в быстром темпе передавить ВСУ – нельзя, подытожил Жмайло.