Росія атакує Буковину "Шахедами": в Чернівцях гучно

Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди" ввечері 24 січня. Ближче до опівночі кілька ударних БпЛА дісталися Заходу, зокрема Чернівецької області.

На Буковині працювали сили ППО. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Що відомо про атаку по Чернівецькій області?

За даними моніторингових ресурсів, в область з Тернопільщини залетіли щонайменше два "Шахеди". Сюди вони заходили з Хмельниччини. Згодом Повітряні сили уточнили: щонайменше один БпЛА рухається на Чернівці з півночі. За деякий час над містом зафіксували ще один.

Місцеві телеграм-канали заявили про роботу ППО. Водночас протиповітряній обороні подякував голова ОВА Осипенко. Крім того, він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Не знімайте роботу ППО та не публікуйте ці матеріали в соцмережах і не передавайте стороннім особам для поширення. У разі виявлення уламків збитих ворожих об'єктів – не наближайтеся. Негайно повідомте поліцію та ДСНС,

– додав чиновник.

Наразі інформації про наслідки немає. Моніторингові ресурси писали, що два БпЛА вдалося збити. Станом на 0:26 в Чернівецькій області було чисто. Також на Заході, включно з Чернівецькою областю, почалися відбої.