Россия в последнее время активизировала свои удары по украинской энергосистеме. На Харьковщине известно о техническом повреждении в сетях облэнерго, а в Одесской области БпЛА снова атаковать энергообъекты.

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Последствия российских обстрелов

В ночь на 5 апреля россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Там повреждена часть оборудования. В то же время обесточивания потребителей не было.

Где действуют ограничения

На Харьковщине сегодня действуют графики почасовых отключений. В то же время с 07:00 в Харькове и области диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить аварийные отключения. Причина – технологическая авария в сетях облэнерго. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Всего по состоянию на утро в регионе обесточены около 550 тысяч потребителей, частично остановлена работа электротранспорта,

– отметили в компании.

Кроме этого, будут действовать лимиты потребления для промышленных потребителей на Криворожье.

Аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и продолжаются круглосуточно. На Юге удалось вернуть в работу воздушную линию 330 киловатт, поврежденную при обстрелах.

Также на плановом ремонте находится один энергоблок на атомной станции. Украина импортирует электроэнергию в основном в утренние и вечерние часы из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы.

В то же время экспорта не запланировано.

Где есть обесточивание