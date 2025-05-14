О взрывах на Ровенщине появилась информация после 5 утра. Предварительно, работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Россияне атаковали Ровенскую область "Шахедами"

По данным местных ресурсов, в Ровенскую область "Шахеды" залетали с Тернопольщины и сразу по ним начали работать силы ПВО. В 5:04 Воздушные силы писали, что на Тернопольщине ударные БпЛА постоянно меняют движение.

В 5:22 и в 5:36 сообщили о взрывах в Ровенской области. В то же время городской голова Ровно Александр Третьяк предупреждал об угрозе ударных дронов сначала для города Дубно и впоследствии для самого Ровно.