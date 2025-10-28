Дмитриев приехал в США и бегает по всем каналам, – Зеленский о страхах России перед Америкой

Украина не собирается оставлять те или иные части собственных территорий, и американская сторона сделала это публичным сигналом. Впрочем, такая ситуация встревожила Россию, которая пытается исправить ситуацию.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, пишет 24 Канал.

Смотрите также В МИД России сделали заявление относительно нового раунда переговоров с Украиной

Что Зеленский говорит о поведении России?

Украинский президент отметил, что россияне были удивлены изменением риторики президента США Дональда Трампа, поэтому и настроение подготовительного разговора между Марко Рубио и Сергеем Лавровым не было положительным.

Россия сказала, что не готова к соответствующим контрактам, и это стало очередным сигналом для США о том, что Москва врет и не намерена заканчивать войну, но после введения санкций пытается урегулировать это.

Они отправляют Дмитриева в США, Лавров выходит, все они говорят, что "Томагавков" они вроде бы не боятся, санкций они вроде бы не боятся. Дмитриев приехал в Америку, бегает там по всем каналам, где его еще принимают, и кричит – "мы ничего не боимся". На самом деле они боятся всего этого,

– говорит президент.

Владимир Зеленский добавил, что одним сильным ударом является обсуждение Европы относительно формата использования замороженных российских активов. Он назвал это правильным направлением давления на Россию.

Что этому предшествовало?