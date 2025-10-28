Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, пишет 24 Канал.
Что Зеленский говорит о поведении России?
Украинский президент отметил, что россияне были удивлены изменением риторики президента США Дональда Трампа, поэтому и настроение подготовительного разговора между Марко Рубио и Сергеем Лавровым не было положительным.
Россия сказала, что не готова к соответствующим контрактам, и это стало очередным сигналом для США о том, что Москва врет и не намерена заканчивать войну, но после введения санкций пытается урегулировать это.
Они отправляют Дмитриева в США, Лавров выходит, все они говорят, что "Томагавков" они вроде бы не боятся, санкций они вроде бы не боятся. Дмитриев приехал в Америку, бегает там по всем каналам, где его еще принимают, и кричит – "мы ничего не боимся". На самом деле они боятся всего этого,
– говорит президент.
Владимир Зеленский добавил, что одним сильным ударом является обсуждение Европы относительно формата использования замороженных российских активов. Он назвал это правильным направлением давления на Россию.
Что этому предшествовало?
Марко Рубио и Сергей Лавров 20 октября провели телефонный разговор и обсудили дальнейшие шаги после беседы своих президентов. Впоследствии в Белом доме заявили, что чиновники не планируют личной встречи.
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США все еще хотят встретиться с Россией, несмотря на введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Москва же пока это никак не комментировала.
В ISW сообщали, что Россия пытается использовать визит главы РФПИ Дмитриева в США для распространения своих нарративов в американском информационном пространстве на фоне последних действий Вашингтона.