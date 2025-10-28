Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, пише 24 Канал.

Дивіться також У МЗС Росії зробили заяву щодо нового раунду переговорів з Україною

Що Зеленський каже про поведінку Росії?

Український президент зауважив, що росіяни були здивовані зміною риторики президента США Дональда Трампа, тому і настрій підготовчої розмови між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим не був позитивним.

Росія сказала, що не готова до відповідних контрактів, і це стало черговим сигналом для США про те, що Москва бреше та не має наміру закінчувати війну, але після введення санкцій намагається врегулювати це.

Вони відправляють Дмітрієва до США, Лавров виходить, всі вони кажуть, що "Томагавків" вони начебто не бояться, санкцій вони начебто не бояться. Дмітрієв приїхав в Америку, бігає там по всіх каналах, де його ще приймають, і кричить – "ми нічого не боїмося". Насправді вони бояться всього цього,

– каже президент.

Володимир Зеленський додав, що одним сильним ударом є обговорення Європи стосовно формату використання заморожених російських активів. Він назвав це правильним напрямком тиску на Росію.

Що цьому передувало?