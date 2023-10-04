В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредили о попытках режима Владимира Путина сломить волю жителей Украины к сопротивлению российской агрессии. Для этого государство-террорист захочет усложнить жизнь украинцам и снова устроить блекаут.

Читайте также Украина готовится к возможным атакам и держит запасы трансформаторов за рубежом, – The Economist

Что изменилось после прошлой зимы

Зимой 2022 года страна-агрессорка атаковала объекты энергетической инфраструктуры, чтобы оставить жителей Украины без света и тепла. Этой зимой российские захватчики попытаются повторить эту террористическую тактику.

Совместными усилиями украинцы выдержали все вражеские атаки. Благодаря подвигу сил ПВО, энергетиков, спасателей, взаимоподдержке и помощи союзников Украины планы врага были сорваны,

– отмечается в сообщении.

В ЦСКИБ заявили, что Украина учла опыт прошлой зимы и подготовилась к новым атакам со стороны государства-террориста, а ее энергетика адаптируется к российской угрозе. Наше ПВО значительно усилилось в течение 2023 года благодаря помощи союзников. Кроме этого наше государство теперь может бить по вражеским объектам даже в глубоком тылу. Поэтому атаки России по энергетическому сектору Украины не останутся безнаказанными. По этой причине у Владимира Путина нет никакого шанса склонить нашу страну к капитуляции.

Что говорят эксперты о зимних атаках России