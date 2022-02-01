Согласно тем голосованиям, которые были по состоянию на 31 января, у Украины есть устойчивая поддержка абсолютного большинства в Совбезе Организации Объединенных Наций. Об этом рассказал в эфире 24 канала эксперт по международным отношениям Александр Сушко.

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Согласно правилам ООН Россия как постоянный член Совбеза имеет возможность заблокировать любое решение. В этом и заключается специфика.

Сушко: Россия активно разгоняет мифологию

"Поэтому я считаю, что сам факт обсуждения безопасности на самой высокой в ​​мире площадке, которая для этого предназначена, это сама по себе хорошая новость. Эту проблему обсуждают, не ждут эскалации", – подчеркнул Сушко.

Что россияне будут предлагать обсуждать в середине февраля? Это будет обвинение в сторону Украины относительно так называемой подготовки силового решения вопроса на Донбассе. Они очень активно разгоняют мифологию о том, что Украина якобы готовится к силовому решению и готовит провокации, которые создадут материал для обсуждений, найдут, возможно, украинский след. Александр Сушко Эксперт по международным отношениям

Сушко рассказал о заседании Совбеза ООН: смотрите видео

Россия может использовать инфоповод

Сушко рассказал, что сценарии действий России могут быть разными. Государство-оккупант может говорить о том, что Украина готовится к наступлению на Донбассе.

"Могут быть действия, которые Россия будет использовать в качестве информационного повода. Нам сигнализируют партнеры, опираясь на данные разведок, что Россия готовит провокации: на оккупированном Донбассе, в Крыму, на территории России, чтобы обвинить в этом Украину", – сказал эксперт.

Россия и заседание Совбеза ООН: что известно

Российский представитель Василий Небензя заявил, что Россия проведет собственное заседание Совбеза ООН относительно Украины в середине февраля, когда сама будет председательствовать в Совбезе.

Москва ожидаемо опровергла какие-либо планы вторжения и продолжила настаивать, что имеет право размещать свои войска на своей территории там, где ей заблагорассудится.

После этого делегация России покинула заседание Совбеза ООН.

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