Как сообщают украинские разведчики, россияне хотят осуществить ракетно-бомбовые удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами.

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Боеприпасы могут быть носителями ядовитых веществ

Эти боеприпасы могут являться носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно вражеские войска радиационной, химической и биологической защиты будут применять аэрозоли с химическим оружием.

В ГУР Минобороны считают, что слова Путина об "отмене штурма "Азовстали" могут быть неполными. В частности, он мог иметь в виду, чтобы никому не позволить оттуда выйти именно путем использования химического оружия.

Какие доказательства этой версии приводит разведка:

Ранее Россия работала "на опережение", постоянно сообщая, что у Украины есть биологическое и химическое оружие.

Россияне инспектировали возможные места хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

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