Соответствующее заявление капитан первого ранга в отставке Военно-Морских сил США Гарри Табах сделал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.
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Государство-агрессор действует нелогично
Табах отметил, что Россия действует непредсказуемо, нелогично и объяснить ее действия невозможно.
Убийство ради убийства, таков культ смерти. И своей и чужой. Непонятны эти действия. Ожидать можно всего, и ко всему нужно готовиться,
– сказал военный.
Он считает, что Генштаб Вооруженных Сил Украины действует гораздо грамотнее, чем это делали во время подготовки к нападению россияне.
Россия хочет атаковать Днепр и Одессу
Капитан ВМС США заявил, что Россия показывает, что хочет поделить Украину. Эту информацию подтверждают и его товарищи – и украинские, и американские военные.
Россия хочет нанести сильный удар по Днепру и Одессе. И вот эти разведывательные полеты и разведка, что у них есть. И видно, что ваши ВСУ тоже к этому готовятся,
– подчеркнул он.
Также Табах добавил, что обе стороны действуют в условиях нехватки времени: "У россиян мало времени перегруппироваться и сколотить какое-то войско, бросить его. И украинцы – времени у них тоже мало". Ведь сейчас каждый час, каждая минута, секунда — это жизнь украинцев и военных.
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