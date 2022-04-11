Соответствующее заявление капитан первого ранга в отставке Военно-Морских сил США Гарри Табах сделал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Государство-агрессор действует нелогично

Табах отметил, что Россия действует непредсказуемо, нелогично и объяснить ее действия невозможно.

Убийство ради убийства, таков культ смерти. И своей и чужой. Непонятны эти действия. Ожидать можно всего, и ко всему нужно готовиться,

– сказал военный.

Он считает, что Генштаб Вооруженных Сил Украины действует гораздо грамотнее, чем это делали во время подготовки к нападению россияне.

Россия хочет атаковать Днепр и Одессу

Капитан ВМС США заявил, что Россия показывает, что хочет поделить Украину. Эту информацию подтверждают и его товарищи – и украинские, и американские военные.

Россия хочет нанести сильный удар по Днепру и Одессе. И вот эти разведывательные полеты и разведка, что у них есть. И видно, что ваши ВСУ тоже к этому готовятся,

– подчеркнул он.

Также Табах добавил, что обе стороны действуют в условиях нехватки времени: "У россиян мало времени перегруппироваться и сколотить какое-то войско, бросить его. И украинцы – времени у них тоже мало". Ведь сейчас каждый час, каждая минута, секунда — это жизнь украинцев и военных.