Об этом в эфире 24 канала заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

Актуально Китай ужасется, если Путин потянется к ядерной кнопке, – российский оппозиционер

Китаю однозначно наплевать на Россию. КНР больше всех стран заинтересована в том, чтобы Россия ослабевала, ведь государства находятся близко.

Россия – жертва, дичь, а Китай – охотники,

– подчеркнул Фейгин.

Если для того, чтобы сильнее уничтожить экономику России, ей нужно будет предоставить оружие, – Китай это сделает. Однако, как отметил Фейгин, не для того, чтобы помочь россиянам, а чтобы "утопить".

Впрочем, российский правозащитник считает, что китайцы не будут так рисковать. Это им не нужно. Говорить они могут что угодно, но пока Китай не предоставил России никакой военной помощи.

Кроме того, Россия не может рассчитывать и на Индию, как на своего союзника. Там действительно есть сотрудничество в военной сфере, однако Индия будет оставаться с проамериканской позицией, убежден Фейгин.

Марк Фейгин о "союзниках" России: смотрите видео