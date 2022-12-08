Представил ее старший научный сотрудник Atlantic Council Алан Райли во время пресс-конференции в Киеве. Он подчеркнул, что в истории есть правовой прецедент такого процесса. Это – Парижское соглашение о репарациях 1949 года.

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"Вслед за резолюцией ООН сегодня стоит вопрос правового механизма идентификации, замораживания, ареста и передачи Украине российских активов для обеспечения выплаты всех необходимых компенсаций и репараций. Правовым прецедентом такого процесса, учитывая крайне тяжелый характер российской агрессии, является Парижское соглашение о репарации 1949 года, которое предусматривает арест и использование всех государственных и частных активов Рейха", – заявил он.

Алан Райли добавил, что нормы международного публичного права не предусматривают получение согласия России на такие выплаты, поэтому суд может наложить арест на средства без согласования с Москвой. Кроме этого, для процесса привлечения к финансовой ответственности страны-агрессорки нет нужды в полном военном поражении или оккупации российской территории.

Таким образом, на основании международного права и опираясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, Украине предложат и всем поддерживающим ее государствам заключить следующий документ – Международное соглашение о репарациях (IAR). Положения соглашения предполагают согласие государств-подписантов, опираясь на упомянутые правовые положения выявить, заморозить и конфисковать российские активы, которые затем будут переданы в компенсационный фонд, – рассказал эксперт.

По словам представителя Atlantic Council, соглашение IAR будет предусматривать создание:

компенсационного фонда, куда будут поступать изъятые активы России,

и компенсационной комиссии, которая будет рассматривать претензии заявителей.

При этом Алан Райли подчеркнул, что компенсационная комиссия не будет устанавливать ответственность Москвы, ведь это уже сделано. В то же время она будет оценить претензии заявителей, собирать доказательства ущерба, нанесенного Россией, и будет определять размер возмещений.

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Следовательно, Россия вскоре потеряет немало своих активов, которые хранились в банках Запада и подлежали аресту. В частности, решением суда репарации Украины могут выплачивать с:

государственных активов, среди которых – Центробанка России,

средств государственных предприятий: "Газпрома", "Роснефти" и т.д.

частных активов, которые пройдут процедуру проверки и будут установлены связи с Россией,

сборов за экспорт русской нефти и газа.

Отметим, что 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по обеспечению средств правовой защиты и репараций по агрессии России против Украины. Это стало весомым шагом к привлечению страны-агрессора к финансовой ответственности за совершенные преступления.