По словам президента, Россия много чего получала авансом. В том числе и то, что все надеялись на диалог с ней, передает 24 канал.

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И было очень много надежд на ее участие, на диалог с Россией. Хочу подчеркнуть, что большинство тех надежд, как и место рядом с G7, Россия получила авансом. И до сих пор на этот аванс не наработала,

– сказал Зеленский.

Он также напомнил, что когда-то Россия также принимала участие в формате G7 наряду с мировыми демократиями.

"Но этот и другие подобные авансы создали у руководства России впечатление, будто им все сойдет с рук.

За прошедшие годы российское государство успело создать такое количество кризисов и такую ​​нестабильность, что сейчас это превратилось в главную проблему для всего мира. В проблему, которая только нарастает", – объяснил президент.

Он призвал сражаться с Россией вместе.

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