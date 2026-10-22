Венс заявил, что Россия готова к переговорам

Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

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Россия согласилась на переговоры с Украиной?

Во время общения с журналистами Венса спросили, что дает ему основания полагать, что на этот раз ситуация изменится, ведь Украина уже неоднократно выражала готовность к переговорам, тогда как Россия не соглашалась на них.

В ответ американский вице-президент заявил, что, по его мнению, обе стороны готовы к диалогу.

Что ж, я думаю, что обе страны согласились сесть за стол переговоров– сказал Джей Ди Венс.

Напомним, Стив Виткофф предложил провести "саммит США, Китая и России" по вопросу прекращения войны в Украине. Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина может состояться в ноябре во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, причем без участия Украины.

Эту инициативу уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, когда большие державы договаривались о послевоенном устройстве мира.

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Советник Кремля Юрий Ушаков подтвердил, что возможность трехстороннего формата обсуждалась после встречи Виткоффа с Путиным в Санкт-Петербурге.

Против переговоров без Украины выступили американские республиканцы: сенатор Билл Кассиди назвал такую идею морально неправильной и безрассудной, а Том Тиллис предупредил, что Путин пытается манипулировать Трампом.