"Операции под чужим флагом": в разведке раскрыли планы Кремля в отношении ЕС

Москва готовит новые провокации в Европе / AP (ілюстративне)
Россия 23 октября активизировала гибридную стратегию для дестабилизации Европейского Союза. Враг готовит серию диверсий в Центральной и Восточной Европе, чтобы дискредитировать Силы обороны и подорвать поддержку Украины.
Военная разведка Украины в своем Telegram сообщила, что Москва рассматривает несколько сценариев дестабилизации, в числе которых – проведение операций "под чужим флагом". Главной целью российских спецслужб является запугивание европейских правительств и последующее обвинение Украины через пропагандистские каналы и международные площадки.
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Где Кремль планирует провокации?
По данным разведчиков, потенциальными местами для российских диверсий могут стать объекты критической инфраструктуры, приграничные территории с Россией, Калининградский анклав и Сувалкский коридор.
Кроме того, под угрозой находятся регионы стран ЕС с русскоязычным населением, а также сооружения, контролируемые Кремлем, в частности сеть объектов Русской православной церкви.
В ГУР отметили, что еще в начале октября украинская сторона предупредила партнеров о приказе российским спецслужбам усилить подрывную деятельность на территории стран ЕС и НАТО.
Что этому предшествовало?
Ранее в Институте изучения войны отмечали, что Россия готовит диверсии в Польше, чтобы затруднить логистику военной помощи для Украины.
Также разведка сообщала о попытках Кремля дестабилизировать ситуацию путем разработки нескольких " сценариев конфликта с НАТО ".
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