Действия захватчиков могут привести к множеству человеческих жертв. Предполагается, что местом преступления станет химическое предприятие Северного Крыма, Крымский мост или другой объект инфраструктуры.
Читайте также У ВСУ не будет работы: россияне в панике бегут из Крыма
Начало этой операции спецслужбы агрессора планировали через две – три недели после завершения полной оккупации Украины. В связи с затяжными боями россияне перенесли дату депортации до "полного контроля над территорией Одесской, Николаевской областей и левобережьем Запорожской области".
Когда они начнут эти действия в условиях стратегического поражения России на Юге Украины, пока неизвестно, но полный их отказ от этих планов усматривается маловероятным, ведь оккупанты безумно ищут "виновных" в собственных военных неудачах,
– добавили в Association of Reintegration of Crimea.
Оккупанты бегут из Крыма
В России уже не верят в возможность содержания оккупированного Крыма. Разгромленная армия оккупантов и мощные санкции неустанно ведут к краху. Подтверждает єто информация советника ОП Алексея Арестовича.
А вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что срочно увезли из Крыма семьи работников ФСБ?
– написал он.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!