Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

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Что известно о подготовке России к новым атакам?

Зеленский подчеркнул, что украинцы должны внимательно реагировать на сигналы ракетной опасности и заботиться о собственной безопасности. По его словам, разведка располагает информацией о подготовке россиян к новым ударам. В то же время президент не уточнил, когда именно враг может провести атаку и какие регионы это может затронуть.

Отдельно президент обратился к Соединенным Штатам и другим государствам, от которых зависит поставка противоракетных средств для защиты украинских городов и инфраструктуры. Он подчеркнул, что Украине нужны ракеты для систем Patriot, ведь каждая из них помогает противостоять российским атакам.

Есть данные от нашей разведки, есть понимание: объемов российского производства, схем, которые они используют для поставки компонентов, а также планы применения "Шахедов" против нас. Чтобы противодействовать этому, нужны и санкции, и реальный экспортный контроль – точно более строгий, чем сейчас в некоторых странах– заявил глава государства.

Он добавил, что Украина с нетерпением ожидает соответствующих решений США относительно поставок ракет для Patriot, и поблагодарил всех партнеров, которые помогают нашему государству.