Как отмечает журналист The Telegraph, оккупанты хотят перенести основное давление с фронта на гражданское население.

Что известно о тактике России

Москва делает ставку на разрушение киевских мостов, чтобы парализовать автомобильное и железнодорожное сообщение. Автор предлагает представить, какое влияние это оказало бы на юго-восток Англии, если бы каждый мост в Лондоне был разрушен.

Издание связывает планы России с огромными потерями россиян на Донбассе. Наступление оккупантов продвигается крайне медленно, а пополнять резервы становится все труднее. Поэтому российское командование пытается сломить сопротивление украинцев с помощью систематического террора против городов. Главной уязвимостью Украины авторы материала называют дефицит ракет для систем ПВО, в частности Patriot.

Аналитики из Института изучения войны подтверждают, что кампания ударов по логистике уже началась. В начале октября российские дроны атаковали мосты в Киеве, повредив дорожное полотно, а впоследствии нанесли удар по переправе в Запорожье.

Для проведения террора Путин "пригласил" генерала Сергея Суровикина, известного как "Генерал Армагеддон", который сравнял с землей сирийский город Алеппо, убив тысячи мирных жителей. Цель – сделать то же самое с Киевом.

Диктатору нужна резкая перемена в военном равновесии, прежде чем его заставят принять решение, которое может угрожать его власти. Его ответ становится все более очевидным: если Россия не сможет победить украинскую армию, она попытается сломить украинский народ и нацию этой зимой. Это не новая тактика. Путин поддерживал жестокую кампанию Башара Асада в Сирии, где я собственными глазами видел, что произошло, когда больницы, школы и гражданские районы стали мишенями для российской огневой мощи,

– отметил автор.

Он добавил, что это – не поведение человека, который готовится завершить свою войну, а поведение диктатора, который готовит свое население к более длительной войне.

"Именно поэтому Запад должен понять, что пытается сделать Путин, пока не стало слишком поздно. Его расчет всегда был жестоко прост: сможет ли Россия пережить своего оппонента? Путин считает, что сможет. Он продемонстрировал чрезвычайную готовность пожертвовать российскими солдатами. Для Кремля человеческая жизнь – это дешевый товар", – говорится в статье.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее предупредил сообщил о намерениях врага вызвать коллапс в больших городах. По его словам, россияне накопили сотни баллистических ракет и будут пытаться разделить левый и правый берега столицы.

Чтобы избежать логистического кризиса, правительство уже разрабатывает запасные варианты. В частности, в Киеве планируют возводить насыпные дамбы с понтонными переправами. Подготовительные работы по созданию альтернативных маршрутов через Днепр уже начались.