В Генштабе ВСУ отчитались об актуальной информации с фронта по состоянию на 2 февраля.

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Россияне готовятся к наступлению

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. В результате повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили, есть жертвы среди мирного населения. Также противник нанес 3 авиационных удара.

Враг совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенного пункта Камышаны Херсонской области. В результате получили ранения 4 человека, включая 5-летнего ребенка, который находится в состоянии средней тяжести. Также оккупанты поразили гражданскую инфраструктуру города Очаков Николаевской области.

В ВСУ предостерегают, что высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Обратите внимание! Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск.

Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. В других направлениях оккупанты обороняются.

Какая ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений врага. Завершено совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки российских и белорусских войск. В ВСУ сообщают, что российские оккупанты не возвращают авиационную группировку на аэродромы постоянного базирования.

Продолжаются обстрелы войсками России населенных пунктов вблизи государственной границы, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли районы Клюсов и Елиного Черниговской области ; Муравейные, Студенки, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумской области и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелочной, Глубокой, Терновой, Старицы, Гатища, Волчанская, Волчанских Хуторов и Охримовки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской.

На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Краснопоповку и Диброву в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия испытали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, а также Новокаиры, Красный Маяк, Змиевка, Берислав, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Инженерное и Антоновка Херсонской области.

Мобилизация на Донбассе

На временно занятых территориях Донецкой области Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Горловка все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника.

В районе Тавильжанки Купянского района Харьковщины противник готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункта управления противника.