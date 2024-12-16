Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке на 24 Канале объяснил, что освобождение Крыма значительно легче, чем освобождение Донбасса. По его словам, для этого нужно примерно в 10 раз меньше ресурсов.

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Россияне готовятся к заходу ВСУ в Крым

Россияне тоже понимают, как только у Украины будет достаточно средств дальнего поражения, то около 200 вражеских объектов в Крыму будут уничтожены. Без этих объектов и Керченского моста Крым становится географическим котлом.

Соответственно, выйти на Крым, особенно с форсированием Днепра, это – несколько недель, потому что можно продвигаться вдоль побережья Черного моря на Скадовск. Та же Кинбурнская и Тендровская косы, Скадовск и Армянск,

– сказал Свитан.

Продвижение вдоль моря также упрощает и тот факт, что не будет одного фланга. То есть, левый фланг будет линией фронта.

"В прошлом году оккупанты не дали нам выполнить задачу. Была готовность форсировать Днепр, но россияне взорвали Каховскую ГЭС. Залив увеличил уровень воды на несколько километров и не дал нам возможности форсировать Днепр. В этом году у врага нет такой возможности", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

ВСУ продвинулись под Купянском

Силы обороны продвинулись на Купянщине. Украинским защитникам удалось срезать вклинение оккупантов и вытеснить их из Колесниковки на Харьковщине и таким образом сорвать планы врага на этом направлении. Дело в том, что россияне хотели перебраться на правый берег Оскола. Именно в районе Колесниковки расположена одна из основных переправ с левого берега на правый.

Оккупанты пытались выйти на эту переправу. Хотя она уже давно разбита, там неплохие подходы,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Свитан убежден, что вытеснить оккупантов оттуда является лишь делом времени. Сейчас там наблюдается положительная динамика.