Военные частично это объясняют "путинским перемирием" на Пасху, но все же главная причина – накопление россиянами живой силы и техники у линии боестолкновения. Об этом рассказал представитель тактической группы "Угледар" подполковник Алексей Бельский, сообщает 24 Канал.

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Россияне готовятся к наступлению к 9 мая

В тактической группе "Угледар" отметили, что сейчас россияне на юге Донецкой области активно готовятся к большому наступлению. Перед ними стоит цель выйти до 9 мая на админграницу Днепропетровщины и Донетчины.

С этой целью противник в три раза увеличил количество разведывательных полетов БпЛА типа "Орлан 10", "Суперкам" и "Zala" над украинскими позициями. В 2,5 раза увеличил количество обстрелов из артиллерии и использования управляемых авиабомб,

– рассказал подполковник Алексей Бельский.

На этом отрезке фронта оккупанты активно используют технику легкой проходимости, в частности, багги, квадроциклы и мотоциклы. На этих средствах они пытаются пробраться к российским позициям, накопить свои силы и осуществить наступление.

Несмотря на это, как отметил представитель ТГР "Угледар", украинская аэроразведка работает отлично. Благодаря ей бомберы, артиллерия, FPV, РСЗО и минометы постоянно уничтожают оккупантов и их технику.

Охота на оккупантов в Донецкой области: смотрите видео

Только за последнюю неделю там Россия потеряла 648 военнослужащих убитыми и ранеными.

Также на металлолом превратились: