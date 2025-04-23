Военные частично это объясняют "путинским перемирием" на Пасху, но все же главная причина – накопление россиянами живой силы и техники у линии боестолкновения. Об этом рассказал представитель тактической группы "Угледар" подполковник Алексей Бельский, сообщает 24 Канал.
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Россияне готовятся к наступлению к 9 мая
В тактической группе "Угледар" отметили, что сейчас россияне на юге Донецкой области активно готовятся к большому наступлению. Перед ними стоит цель выйти до 9 мая на админграницу Днепропетровщины и Донетчины.
С этой целью противник в три раза увеличил количество разведывательных полетов БпЛА типа "Орлан 10", "Суперкам" и "Zala" над украинскими позициями. В 2,5 раза увеличил количество обстрелов из артиллерии и использования управляемых авиабомб,
– рассказал подполковник Алексей Бельский.
На этом отрезке фронта оккупанты активно используют технику легкой проходимости, в частности, багги, квадроциклы и мотоциклы. На этих средствах они пытаются пробраться к российским позициям, накопить свои силы и осуществить наступление.
Несмотря на это, как отметил представитель ТГР "Угледар", украинская аэроразведка работает отлично. Благодаря ей бомберы, артиллерия, FPV, РСЗО и минометы постоянно уничтожают оккупантов и их технику.
Охота на оккупантов в Донецкой области: смотрите видео
Только за последнюю неделю там Россия потеряла 648 военнослужащих убитыми и ранеными.
Также на металлолом превратились:
2 российских танка,
1 ББМ,
8 автомобилей,
66 мотоциклов,
2 РСЗО,
1 средство ПВО,
10 антенн,
9 складов,
1 средство РЭБ.