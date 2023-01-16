Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты отмечают, что консервируют мобилизованный персонал для дальнейшего использования – это отход от первоначального подхода Кремля, который заключался в том, чтобы осенью 2022 года бросить на фронт неподготовленный личный состав.

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Кремль готовится к затяжной войне

Аналитики приводят слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Москва готовится к затяжной войне и обещаниям об исправлении своих ошибок на поле боя.

7 декабря Путин заявил, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", и в течение декабря сделал несколько дополнительных публичных выступлений, очерчивая свои цели по улучшению мобилизационных процессов российских военных усилий, возрождению российской оборонно-промышленной базы, централизации контроля Кремля над российским информационным пространством и восстановлении полномочий минобороны России.

Эксперты предполагают, что Кремль готовится осуществить решительное стратегическое действие в течение следующих шести месяцев, чтобы вернуть инициативу и покончить с успехами контрнаступательных действий Украины.

Оккупантам не удалось достичь поставленных целей

В отчете отмечают, что Россия не смогла достичь большинства своих основных целей в Украине за последние 11 месяцев. Российским войскам не удалось захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области и Херсоне.

Также аналитики ISW утверждают, что массированные ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины под руководством генерала Сергея Суровикина в конце 2022 года также не привели к значительным оперативным последствиям и не деморализовали украинское общество, как это, вероятно, планировал Кремль.

В ISW отмечают, что Путин и чиновники Кремля продолжают повторять, что Россия не отказалась от своих максималистских целей, несмотря на поражения России на поле боя. Учитывая, что Путин не отказался от своих захватнических целей, он меняет фундаментальные подходы в ведении войны.