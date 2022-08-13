Глава Днепропетровской ОГА Николай Лукашук подчеркнул, что никаких РСЗО в церкви нет.

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кремль лжет, чтобы оправдать свои преступления

Николай Лукашук отметил, что россия – страна-террорист, которая в очередной раз распространила ложь, чтобы оправдать свои преступления.

Раньше они писали о тяжелом вооружении в наших музеях, теперь им уже наши церкви не угодили. Людям со здравым умом сложно представить, как в мирном городе в церкви можно разместить реактивные системы залпового огня. Но ведь мы сейчас о русских говорим – откуда там здравому смыслу взяться,

– сказал Лукашук.

Оккупанты беспрерывно обстреливают лавру, в которой находятся люди

Сейчас в Святогорской лавре под постоянными артиллерийскими обстрелами россиян находятся около 600 человек. Лавра расположена на берегу реки Северский Донец Донецкой области.

На данный момент Украина работает над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую лавру.

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