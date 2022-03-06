В южной части Украины продолжаются активные боевые действия. Россияне хотят отрезать Украину от Черного и Азовского морей.

К теме Захватчики израсходовали почти все основные резервы, готовят отправку новых подразделений

Не достигнув цели овладения столицей Украины за первые дни войны, оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях, с целью лишения Украины выхода в Черное и Азовское моря.

– говорится в сообщении Генштаба.

Есть и хорошая новость

Хорошая новость состоит в том, что захватчики израсходовали почти все основные резервы и осуществляют подготовку к отправке дополнительных подразделений из состава Восточного, Центрального и Западного военных округов.

Между тем, наши защитники продолжают держать оборону.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.