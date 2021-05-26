Такое мнение высказала нардепка из "Слуги народа" Людмила Буймистер. Она подчеркнула, что энергетическая сфера – ожесточенное поле боя в гибридной войне с Россией.
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"Россия пытается посадить Украину на электрический стул, который будет очень напоминать ту "газовую иглу", с которой мы очень долго выходили. Мы заплатили за это высокую цену – Донбасс и аннексию Крыма", – сказала Буймистер.
Она заверила, что последствия от импорта электроэнергии из России и Беларуси значительно больше, чем финансовые расчеты, которые есть с этими странами.
Запрещать или не запрещать импорт из этих стран – не может быть не политическим вопросом. Это наш выбор – присоединиться к европейской электросети, или признать, что мы не идем в Европу,
– подытожила нардепка.
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