Кто-то должен сказать этим идиотам, – МИД о вопросах России к ООН по "самоопределению" Донбасса
- МИД Украины 30 января резко раскритиковал вопрос России к ООН относительно "самоопределения" Донбасса.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что принцип самоопределения не применяется к Крыму и Донбассу.
Министерство иностранных дел Украины резко раскритиковало вопрос России к ООН относительно "самоопределения" Донбасса по аналогии с Гренландией.
Свое мнение по этому поводу высказал представитель украинского внешнедипломатического ведомства Георгий Тихий в соцсети Х.
В чем суть вопроса России?
Россия в ООН пыталась приравнять оккупацию украинских территорий к дискуссиям вокруг Гренландии, активизировавшихся на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Впрочем, подобные сравнения в ООН признали неприемлемыми.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что принцип самоопределения не может применяться к Крыму и Донбассу. Он сослался на правовое заключение, согласно которому определяющим является принцип территориальной целостности Украины.
Как отреагировала Украина?
Представитель Министерства иностранных дел Украины, реагируя на подобный вопрос российской стороны, высмеял такие заявления.
Кто-то должен сказать этим идиотам, что ООН уже ответила: в октябре 2022 года 143 члена Генеральной Ассамблеи ООН отвергли незаконные захваты земель Россией. Карточка бинго: убирайтесь прочь из Украины,
– написал он.
Какая сейчас ситуация вокруг Гренландии?
Недавно Дональд Трамп начал требовать от Дании отдать ему Гренландию. Ряд стран Европы выступили в поддержку Копенгагена. Поэтому американский лидер заявил, что введет против них дополнительные тарифы.
В CNN объясняли, что Гренландия, о передаче которой просил Дональд Трамп, имеет огромное стратегическое значение, поскольку, по данным СМИ, Россия уже контролирует большинство суши, ресурсов и военных баз в Арктике.
Впоследствии агентство Reuters сообщило, что демократы и республиканцы выражали беспокойство из-за потенциального импичмента в отношении президента Дональда Трампа из-за применения силы в отношении Гренландии.