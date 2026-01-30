Свое мнение по этому поводу высказал представитель украинского внешнедипломатического ведомства Георгий Тихий в соцсети Х.

В чем суть вопроса России?

Россия в ООН пыталась приравнять оккупацию украинских территорий к дискуссиям вокруг Гренландии, активизировавшихся на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Впрочем, подобные сравнения в ООН признали неприемлемыми.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что принцип самоопределения не может применяться к Крыму и Донбассу. Он сослался на правовое заключение, согласно которому определяющим является принцип территориальной целостности Украины.

Как отреагировала Украина?

Представитель Министерства иностранных дел Украины, реагируя на подобный вопрос российской стороны, высмеял такие заявления.

Кто-то должен сказать этим идиотам, что ООН уже ответила: в октябре 2022 года 143 члена Генеральной Ассамблеи ООН отвергли незаконные захваты земель Россией. Карточка бинго: убирайтесь прочь из Украины,

– написал он.

Какая сейчас ситуация вокруг Гренландии?